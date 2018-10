Hamburg

Hamburger CDU will zu Kandidaten-Vorstellung einladen

30.10.2018, 15:21 Uhr | dpa

Die Hamburger CDU will alle Kandidaten für den Parteivorsitz vor dem Bundesparteitag Anfang Dezember zu einer Vorstellungsrunde in die Hansestadt einladen. Geplant ist, dass die potenziellen Nachfolger von Kanzlerin Angela Merkel am 19. November den CDU-Mitgliedern Rede und Antwort stehen, wie der Hamburger CDU-Chef Roland Heintze am Dienstag der Deutschen Presse-Agentur sagte. "Ich finde es gut, dass sich alle potenziellen Kandidaten vorstellen können." Gut drei Wochen später soll in der Hansestadt beim Parteitag eine neue CDU-Spitze gewählt werden.

Neben CDU-Generalsekretärin Annegret Kramp-Karrenbauer und Gesundheitsminister Jens Spahn will auch der frühere Unionsfraktionschef Friedrich Merz kandidieren. Das teilte der 62 Jahre alte Jurist am Dienstag offiziell mit. Der nordrhein-westfälische Ministerpräsident und CDU-Landeschef Armin Laschet hat eine Bewerbung bisher noch offengelassen. Merkel hatte am Montag erklärt, dass sie den CDU-Vorsitz abgeben, aber Kanzlerin bleiben will.