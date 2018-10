Hohenleuben

Verletzter bei Brand in Gefängnis Hohenleuben

30.10.2018, 15:27 Uhr | dpa

Beim Brand in einer Zelle im Gefängnis Hohenleuben (Landkreis Greiz) ist ein Gefangener verletzt worden. Wie die örtliche Feuerwehr auf ihrer Internetseite mitteilte, wurde sie am Montagnachmittag zum Einsatz in der Justizvollzugsanstalt gerufen. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte hätten Justizbedienstete jedoch den Brand bereits weitgehend gelöscht. Der Verletzte kam ins Krankenhaus. Zur Brandursache teilte die Feuerwehr nichts mit. Die Anstaltsleitung war für eine Stellungnahme zunächst nicht zu erreichen.