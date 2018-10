Gotha

Wohnung in Gotha brennt: Ein Toter wird geborgen

30.10.2018, 15:36 Uhr | dpa

Bei einem Wohnungsbrand in Gotha ist ein toter Mann geborgen worden. Die Wohnung in dem Mehrfamilienhaus in der Eschleber Straße stand am Dienstagmittag in Flammen. Die Gothaer Tagespost (Online-Ausgabe) berichtete zuerst. Mehr als 20 Rettungskräfte waren vor Ort, wie ein Sprecher der Feuerwehr Gotha mitteilte. In der Wohnung wurde demnach ein Toter gefunden, "offenbar der Mieter." Zwei Menschen aus der darunter liegenden Wohnung kamen mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung in ein Krankenhaus.

Eine Wohnung im unteren Bereich des Hauses wurde durch Löschwasser unbewohnbar. "Die beiden Bewohner sind bei Bekannten untergekommen". Ein Feuerwehrmann erlitt Kreislaufprobleme. Wie es zu dem Feuer kam und wodurch der Mann in der ausgebrannten Wohnung starb, war zunächst unklar. Die Polizei untersuchte am Nachmittag den Brandort.