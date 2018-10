Mainz

CDU-Fraktionschef für Mitgliederbefragung vor Parteitag

30.10.2018, 15:38 Uhr | dpa

Vor der Parteitagsentscheidung über den CDU-Vorsitz sollten die Mitglieder nach Ansicht des rheinland-pfälzischen CDU-Fraktionschefs Christian Baldauf das Wort haben. "Eine offene Diskussion über Personen wie Themen würde Schwung und Frische in die Partei bringen", erklärte Baldauf am Dienstag in Mainz. "Hier sollten die Mitglieder mitreden. Sie sind nicht nur Beitragszahler." Die CDU habe mehrere Kandidaten mit unterschiedlichen Profilen. Ein ähnlicher Vorschlag kommt von CDU-Fraktionsvize Adolf Weiland. Angela Merkel will beim Parteitag im Dezember nicht mehr für den CDU-Vorsitz kandidieren, aber bis zur nächsten Wahl Kanzlerin bleiben.