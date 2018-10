Philippsburg

Frau bei Vergewaltigung schwer verletzt: Ehemann in U-Haft

30.10.2018, 15:40 Uhr | dpa

Weil er seine Ehefrau in Philippsburg (Kreis Karlsruhe) am Montag vergewaltigt haben soll, ist ein 48 Jahre alter Mann in Untersuchungshaft gekommen. Die Frau wurde mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, wie Polizei und Staatsanwaltschaft am Dienstag mitteilten. Der Mann soll stark betrunken gewesen sein und musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Auf Antrag der Staatsanwaltschaft wurde er am Dienstag einem Richter vorgeführt, der einen Haftbefehl erließ.