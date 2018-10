Köln

Kaczmarek neuer Trainer bei Fußball-Drittligist Fortuna Köln

30.10.2018, 17:07 Uhr | dpa

Tomasz Kaczmarek wird neuer Trainer bei Fortuna Köln. Wie der Fußball-Drittligist am Dienstag mitteilte, tritt der 34 Jahre alte Pole die Nachfolge von Uwe Koschinat an, der vor gut zwei Wochen zum Zweitligisten SV Sandhausen gewechselt war. "Mit Tomasz Kaczmarek haben wir einen neuen Cheftrainer gefunden, der optimal in unser Anforderungsprofil passt. Er ist jung und hat auf seinen vorherigen Stationen unter teils schwierigen Bedingungen als akribischer Trainer seine ersten Erfahrungen gesammelt", sagte Fortuna-Geschäftsführer Michael Schwetje.

Kaczmarek begann seine Trainerlaufbahn 2011 beim Bonner SC, wo er die U19 betreute. Nach knapp zwei Jahren als Co-Trainer unter Bob Bradley bei der ägyptischen Nationalmannschaft und einem halben Jahr als Co-Trainer des norwegischen Erstligisten Stabaek IF betreute er bis 2016 den FC Viktoria Köln in der Regionalliga West. Im Frühjahr 2017 schloss Kaczmarek den Fußballlehrer-Lehrgang erfolgreich ab. Im Januar 2017 heuerte er bei den abstiegsbedrohten Stuttgarter Kickers an, mit denen er in der Saison 16/17 die Klasse in der Regionalliga Südwest halten konnte.