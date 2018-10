Majadahonda, Madrid

Wolfsburgs Frauen wollen ins Champions-League-Viertelfinale

30.10.2018, 17:09 Uhr | dpa

Die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg wollen in der Champions League den Einzug in das Viertelfinale perfekt machen. Die Mannschaft von Trainer Stephan Lerch geht am Mittwoch (20.00 Uhr) mit einem 4:0-Hinspielsieg im Rücken in das zweite Achtelfinal-Duell mit dem spanischen Vertreter Atletico Madrid.

Die Generalprobe in der Bundesliga verlief für den Meister äußerst erfolgreich. Das 7:0 am Samstag über Bayer Leverkusen war für die "Wölfinnen" der siebte Sieg im siebten Spiel. Bei 34:0 Toren hat der VfL noch immer keinen Gegentreffer kassiert.

"Ich will immer jedes Spiel gewinnen. Am liebsten natürlich die Champions League", sagte Wolfsburgs Abwehrchefin Nilla Fischer vor der Partie. Der Einsatz der 171-fachen schwedischen Nationalspielerin ist aber noch fraglich. In Torlaune ist derzeit die polnische Nationalstürmerin Ewa Pajor. Die 21-jährige, die auch im Hinspiel gegen Madrid traf, verbesserte ihr Ligakonto gegen Leverkusen um drei auf nunmehr zwölf Treffer.

Atletico Madrid liegt in der Primera Division nach ebenfalls sieben Spielen mit sieben Siegen mit 29:5 Toren an der Spitze der Tabelle. Am vergangenen Wochenende gab es ein 4:1 bei Fundacion Albacete. Die Auslosung der Viertel- und Halbfinals erfolgt am 9. November bei der UEFA in Nyon. Das Finale wird am 18. Mai kommenden Jahres in Budapest ausgetragen.