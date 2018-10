Hamburg

Schleswig-Holstein im Oktober zu trocken und zu warm

30.10.2018, 17:10 Uhr | dpa

Weiterhin zu trocken und zu warm - das ist die Wetterbilanz für Schleswig-Holstein im Oktober 2018. Dabei fiel im Land zwischen den Meeren mit rund 40 Litern pro Quadratmeter bundesweit der meiste Regen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Dienstag in Offenbach berichtete. In den Vorjahren waren es im Schnitt 73 Liter. Dafür wurde das nördlichste Bundesland mit 155 Sonnenstunden verwöhnt - rund 60 Prozent mehr als in den Vorjahren (98 Stunden). Entsprechend lag die Durchschnittstemperatur mit 11,2 Grad Celsius um 1,7 Grad über dem langjährigen Mittel (9,5°C).