Leipzig

Betrunkener schläft in seinem Auto auf einer Kreuzung ein

30.10.2018, 17:27 Uhr | dpa

Ein 30 Jahre alter Autofahrer ist mit reichlich Alkohol intus in Leipzig in seinem Wagen eingeschlafen. Wie die Leipziger Polizeidirektion am Dienstag mitteilte, blieb der Mann am Montagabend mit laufendem Motor ausgerechnet auf einer Kreuzung stehen. So blockierte er die Weiterfahrt einer Straßenbahn der Linie 3. Deren Fahrerin war ausgestiegen und hatte zunächst die Autoschlüssel an sich genommen. Anschließend informierte sie die Polizei. Ein Test ergab einen Wert von 2,80 Promille Atemalkohol. Der Mann gab an, wegen familiärer Probleme getrunken zu haben. Da er sich auf dem Polizeirevier schlecht fühlte, wurde er schließlich in eine Klinik gebracht.