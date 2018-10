Wismar

Mann in Wismarer Holzverarbeitungsbetrieb schwer verletzt

30.10.2018, 18:32 Uhr | dpa

Bei einem Arbeitsunfall ist ein Beschäftigter eines Holzverarbeitungsbetriebes in Wismar am Dienstag lebensbedrohlich verletzt worden. Der 47-Jährige sei während des laufenden Betriebes in einer Arbeitsmaschine eingeklemmt worden, teilte die Polizei mit. Er erlitt am Oberkörper und an der Wirbelsäule Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte den Mann in eine Klinik nach Lübeck. Die Unfallursache war zunächst noch ungeklärt.