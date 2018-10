Rosenheim

Kinder spielen auf Bahngleisen

30.10.2018, 19:43 Uhr | dpa

Rosenheim (dpa/lby) – Auf den Bahngleisen spielende Kinder sind von der Bundespolizei in Rosenheim in Gewahrsam genommen worden. Zwei Jungen und drei Mädchen im Alter zwischen 13 und 14 Jahren wurden auf dem Gelände der Bahnanlagen der oberbayerischen Stadt erwischt, wie die Beamten am Dienstag mitteilten. Bereits vor dem Vorfall am Montag musste die Bundespolizei am vergangenen Freitag auf der Suche nach Kindern im Gleis die Bahnstrecke von Rosenheim nach Großkarolinenfeld 40 Minuten sperren.



Die Bundespolizei warnte in diesem Zusammenhang vor den Gefahren auf den Gleisen. Man könne die Züge, die teilweise mit mehr als 120 Stundenkilometern unterwegs seien, nicht hören.