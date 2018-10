Neu-Ulm

Ulmer Basketballer gewinnen im Eurocup 83:82 gegen Brescia

30.10.2018, 22:33 Uhr | dpa

Die Basketballer von ratiopharm Ulm haben in der Gruppenphase des Eurocups zum zweiten Mal gewonnen. Der Bundesligist siegte am Dienstag gegen den italienischen Club Brescia Leonessa mit 83:82 (40:45) und wahrte in der Gruppe A mit zwei Erfolgen und drei Niederlagen die Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde.

Nach zwei ausgeglichenen Vierteln steigerte sich die Mannschaft von Trainer Thorsten Leibenath nach dem Seitenwechsel deutlich. Dank des US-Duos Javonte Green und Patrick Miller holten sich die Gastgeber den dritten Durchgang mit 27:18 und gingen mit einem Vier-Punkte-Vorsprung ins letzte Viertel. Die Italiener wehrten sich allerdings gegen die drohende Niederlage. In einer turbulenten Schlussphase sorgte Katin Reinhardt sieben Sekunden vor dem Ende mit einem erfolgreichen Wurf aus der Nahdistanz für die Entscheidung.

Beste Werfer bei den in der Bundesliga noch sieglosen Ulmern waren Green (19 Punkte) und Miller (18).