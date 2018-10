Ludwigsburg

Champions League: Ludwigsburger Basketballer weiter sieglos

30.10.2018, 22:41 Uhr | dpa

Die MHP Riesen Ludwigsburg bleiben in der Basketball-Champions-League sieglos. Nach dem 85:93 (47:44) am Dienstag gegen den polnischen Club Anwil Wloclawek rangiert der Bundesligist in der Gruppe A mit vier Niederlagen nach vier Begegnungen auf dem letzten Tabellenplatz.

Zu Beginn sah es allerdings nach dem ersten Erfolg der Ludwigsburger aus. Mit einem überragenden Malcom Hill, der am Ende mit 31 Punkten Top-Scorer wurde, führte die Mannschaft von Trainer John Patrick nach zehn Minuten mit 28:19. Doch die Polen fanden zurück ins Spiel. Zur Pause stand es nur noch 47:44 für Ludwigsburg.

Die Entscheidung fiel im Schlussviertel. Die Gäste gewannen nicht nur den vierten Durchgang deutlich mit 26:14, sondern sorgten somit auch für eine weitere Ludwigsburger Pleite in der Champions League.