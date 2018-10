Lutherstadt Wittenberg

Wittenberg feiert Reformationsfest: Gottesdienst

31.10.2018, 02:29 Uhr | dpa

Mit Gottesdiensten und einem mittelalterlichen Fest feiert Wittenberg heute den Reformationstag. Wie die Stadt mitteilte, werden Tausende Besucher erwartet. In der Schlosskirche hält der Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Landesbischof Heinrich Bedford-Strohm, bei einem Gottesdienst (11.30 Uhr) die Predigt. Zehntausende Besucher aus dem In- und Ausland kamen im Vorjahr zum Jubiläum "Luther 2017" an den Ursprungsort der Reformation nach Wittenberg.

Der Überlieferung nach hatte Martin Luther (1483-1546) am 31. Oktober 1517 seine 95 Thesen gegen den Ablasshandel an die Tür der Schlosskirche geschlagen. Er prangerte damit Missstände in Kirche und Gesellschaft an. Das Datum gilt als Beginn der weltweiten Reformation und jährte sich 2017 zum 500. Mal. Kritiker sprechen als Folge des Thesenanschlags von einer Spaltung der Kirche. Der 31. Oktober ist mittlerweile in neun Bundesländern als Reformationstag ein arbeitsfreier Feiertag. In Wittenberg wirkte Luther rund 40 Jahre. Geboren und gestorben ist er in Eisleben (Landkreis Mansfeld-Südharz).