Bremen

Norden freut sich über neuen Feiertag

31.10.2018, 02:56 Uhr | dpa

Mit dem Reformationstag bekommen die Menschen in Niedersachsen und Bremen heue erstmals seit vielen Jahren einen neuen Feiertag - und das dauerhaft. Die Kirchen im Land feiern den neuen Tag mit Gottesdiensten und diversen anderen Veranstaltungen. Landesbischof Ralf Meister predigt am Morgen in einem Festgottesdienst in Hannover. In Braunschweig wird der katholische Bischof Heiner Wilmer auf Einladung der evangelischen Kirche im Braunschweiger Dom die Predigt halten.

Im ganzen Land sind Gottesdienste, Konzerte und Begegnungen zwischen den Religionen geplant. Im Kloster Frenswegen bei Nordhorn etwa geht es um das Verhältnis zwischen Christen und Juden. In Bremen gibt es einen Gottesdienst im Riverboat, einem Jahrmarktszelt auf dem Freimarkt, im St. Petri Dom steht ein Konzert aus Gregorianik und Jazz zum Hören und Mitsingen auf dem Programm.

Viele niedersächsische Unternehmen freuen sich aber nicht über den neuen Feiertag, sie sehen vor allem ihren Wettbewerbsnachteil. So rechnen die Unternehmerverbände damit, dass eine Wirtschaftsleistung von rund einer Milliarde Euro an diesem Tag in Niedersachsen verloren geht.