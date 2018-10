Berlin

Sicher kleiden: Landesbetrieb will Straßenarbeiter schützen

31.10.2018, 04:33 Uhr | dpa

Das Risiko eines tödlichen Unfalls ist für Mitarbeiter von Straßenbetrieben rund 13 mal höher als in anderen als Berufen. Mit zunehmend moderner und bequemer Schutzkleidung will der Landesbetrieb Straßen.NRW deshalb die Beschäftigten seiner Meistereien für die Einsätze zum Beispiel an Autobahnen absichern. "Vom Arbeitshelm für Gehölzarbeiten über Schnittschutzhosen, Handschuhe bis zum Sicherheitsschuh kleiden wir die Mitarbeiter von Kopf bis Fuß ein", teilte Straßen.NRW mit.

Das Thema Sichtbarkeit sei vor allem in der dunklen Jahreszeit sehr wichtig. Neue und auch bewährte Schutzkleidung soll heute in Dorsten vorgestellt werden. "Es ist enorm relevant, dass Schutzkleidung eine bessere Leuchtkraft besitzt", sagte Straßen.NRW-Sprecherin Susanne Schlenga. "Das ist überlebenswichtig."