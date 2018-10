Köln

Junger Motorradfahrer stirbt nach Überholmanöver

31.10.2018, 06:03 Uhr | dpa

Ein 24 Jahre alter Motorradfahrer hat in Köln die Kontrolle über seine Maschine verloren und ist tödlich verunglückt. Er habe am Dienstagabend zunächst ein Auto überholt und es dabei berührt. Der 24-jährige sei dann gegen eine Ampel geprallt, teilte die Polizei mit. Der Autofahrer erlitt einen Schock und wurde in ein Krankenhaus gebracht.