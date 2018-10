Niederwiesa

Mann wird nach Verkehrsunfall tot in Wagen gefunden

31.10.2018, 06:12 Uhr | dpa

Ein älterer Mann ist in Niederwiesa (Landkreis Mittelsachsen) bei Chemnitz mit seinem Wagen von der Straße abgekommen und tot aufgefunden worden. Reanimationsversuche waren nicht erfolgreich, wie die Polizei mitteilte. Ersten Erkenntnissen zufolge starb der 76-Jährige am Dienstagabend jedoch nicht an Unfallverletzungen, sondern aus medizinischen Gründen.