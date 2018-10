Leipzig

RB will zum zweiten Mal ins Achtelfinale

31.10.2018, 06:12 Uhr | dpa

Fußball-Bundesligist RB Leipzig will zum zweiten mal in seiner noch jungen Clubgeschichte das Achtelfinale im DFB-Pokal erreichen. Dafür muss das Team von Trainer Ralf Rangnick heute den Ligakonkurrenten TSG 1899 Hoffenheim bezwingen. Deren Trainer Julian Nagelsmann will jedoch seinen zukünftigen Arbeitgeber noch einmal ärgern. Im Punktspiel vor einem Monat gelang dies nicht, da gewann RB in Hoffenheim mit 2:1. Die Leipziger müssen auf den rekonvaleszenten Emil Forsberg und den gesperrten Marcello Saracchi verzichten.