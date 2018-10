Sangerhausen

Europa-Rosarium lädt zum Tag der offenen Tür

31.10.2018, 07:16 Uhr | dpa

Die Rosensammlung Europa-Rosarium in Sangerhausen lädt am Reformationstag zum Tag der offenen Tür ein. Auf dem 13 Hektar großen Gelände werde unter anderem durch die Hagebutten geführt, teilten die Veranstalter mit. Außerdem präsentiert sich die Kinder- und Jugendfeuerwehr, Kürbisse können den Angaben nach in einer Bastelstraße geschnitzt werden. Der Laternenumzug am Nachmittag soll von der Rosenprinzessin und der Rosenkönigin der Stadt angeführt werden.

Das Europa-Rosarium in Sangerhausen ist nach eigenen Angaben die größte Rosensammlung der Welt. Besucher können 8600 Arten und Sorten aus verschiedenen Ländern betrachten.