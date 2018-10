Erfurt

Feuer beschädigt sechs Fahrzeuge in Erfurt

31.10.2018, 07:18 Uhr | dpa

Ein Feuer hat in Erfurt am frühen Mittwochmorgen sechs Fahrzeuge beschädigt. Gegen 4 Uhr war nach Polizeiangaben am Silbergraben ein Müllcontainer in Brand geraten, die Flammen seien auf die Autos übergesprungen. Ob es sich um Brandstiftung handelte, war demnach zunächst unklar. Verletzte habe es nicht gegeben.