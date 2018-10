Hannover

Weil: Reformationstag Tag der interkonfessionellen Begegnung

31.10.2018, 07:58 Uhr | dpa

Der Streit um den Reformationstag als neuen gesetzlichen Feiertag wird nach Ansicht von Ministerpräsident Stephan Weil (SPD) dauerhaft keine Rolle mehr spielen. Er sei sich sicher, "dass sich der Reformationstag in Niedersachsen nach und nach als ein Tag der interkonfessionellen Begegnung etablieren wird", sagte Weil der Zeitungsgruppe Ostfriesland (ZGO) (Mittwoch).

Der Reformationstag habe das Land Niedersachsen stark geprägt, er stehe für die Abkehr von einem absoluten Staat. Die unterschiedlichen Vorschläge für den neuen Feiertag wertete der SPD-Landeschef als Bestandteil einer pluralistischen Gesellschaft.

Um den Reformationstag als neuen gesetzlichen Feiertag hatte es lange Diskussionen gegeben. So hatten Vertreter der jüdischen Gemeinden auf antisemitische Schriften Martin Luthers verwiesen und damit ihre Ablehnung begründet. Die katholische Kirche verbindet das Datum der Reformation mit der Kirchenspaltung und plädierte - ähnlich wie die Jüdischen Gemeinde - für den Buß- und Bettag. Der Landtag hatte im Juni aber mit großer Mehrheit für den Reformationstag votiert - mit 100 Ja-Stimmen bei 20 Gegenstimmen und 17 Enthaltungen.

Weil will den neuen Feiertag für einen gemächlichen Start in den Tag nutzen. "Vielleicht bleibe ich tatsächlich ein wenig länger liegen. Normalerweise stehe ich ja immer um 5.30 Uhr auf", sagte der den Medien der ZGO. Er werde wohl auch einige Zeit am Schreibtisch verbringen. Am Nachmittag nimmt Weil an einer Veranstaltung der evangelischen Kirche in Hannover teil.