Mainz

Klöckner will CDU-Vizechefin bleiben

31.10.2018, 09:15 Uhr | dpa

Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner will stellvertretende CDU-Chefin bleiben. "Ich werde zwar erneut als stellvertretende Parteivorsitzende kandidieren, aber ich habe nicht vor, mich um den Parteivorsitz zu bewerben", sagte die rheinland-pfälzische CDU-Chefin der "Allgemeinen Zeitung" aus Mainz (Mittwoch). "Ich mache meine Arbeit als Bundesministerin, und ich bin es meinem Landesverband nicht zuletzt schuldig, die Kommunalwahl vorzubereiten und zu begleiten. Auch deshalb strebe ich nicht den Bundesvorsitz an." Klöckner ist seit 2012 Vizeparteichefin. Auf einen Favoriten unter den Kandidaten für die Nachfolge Angela Merkels an der CDU-Spitze wollte sie sich nicht festlegen.