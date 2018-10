Pirna

Jugendlicher bei Raubüberfall mit Messer verletzt

31.10.2018, 10:48 Uhr | dpa

Ein 14-Jähriger ist bei einem Raubüberfall in Pirna verletzt worden. Zwei andere Jugendliche im Alter von 14 und 16 Jahren hatten ihn am Dienstagabend mit einem Messer bedroht und Wertgegenstände gefordert, wie die Polizei am Mittwoch mitteilte. Als er angab, nichts bei sich zu haben, soll der ältere der beiden Täter mit dem Messer zugestochen haben. Das Opfer erlitt eine stark blutende Wunde an der Hand. Die beiden Angreifer konnten laut Polizei zunächst flüchten, wurden aber später vorläufig festgenommen.