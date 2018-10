Ansbach

Ermittlungen nach tödlichem Maibaum-Unglück eingestellt

31.10.2018, 10:59 Uhr | dpa

Knapp ein halbes Jahr nach dem tödlichen Maibaum-Unglück im mittelfränkischen Treuchtlingen hat die Staatsanwaltschaft ihr Ermittlungsverfahren eingestellt. Keinem der am Fällen oder Aufstellen des Baumes Beteiligten sei ein Vorwurf zu machen, teilte die Behörde in Ansbach am Mittwoch unter Berufung auf einen Gutachter mit. Demnach handelte es sich um einen nicht vorhersehbaren Unfall. Der Baum sei innerlich und von außen nicht sichtbar geschädigt gewesen. Kurz nach dem Aufstellen des Baumes war plötzlich dessen Spitze abgebrochen und hatte eine 29 Jahre alte Mutter erschlagen. Ein dreijähriger Bub wurde verletzt.