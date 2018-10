Schwerin

Mecklenburg-Vorpommern sucht die "Frau des Jahres"

31.10.2018, 12:23 Uhr | dpa

In Mecklenburg-Vorpommern soll 2019 erstmals eine "Frau des Jahres" ausgezeichnet werden. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig und Gleichstellungsministerin Stefanie Drese (beide SPD) möchten damit die Leistungen der Frauen im Land besonders hervorheben, wie die Staatskanzlei am Mittwoch mitteilte. Die Ministerpräsidentin will die Auszeichnung auf dem Empfang zum Internationalen Frauentag am 8. März vergeben.

Für die erste Auszeichnung wird nun eine Frau gesucht, die aufgrund ihrer Leistungen und ihres Engagements Vorbild ist, die im beruflichen, gesellschaftlichen, sozialen oder kulturellen Bereich sehr aktiv ist, die Verantwortung übernimmt, sich für die Familie und Mitmenschen einsetzt - oder eine Frau, die durch eine einmalige, besondere Aktion oder Leistung aufgefallen ist.

Die "Frau des Jahres" muss in Mecklenburg-Vorpommern wohnen oder in einer Einrichtung oder Organisation im Land beruflich oder ehrenamtlich aktiv sei. Vorschläge für die Auszeichnung können Landkreise, kreisfreie Städte und Kommunen einreichen, ebenso Vereine und Institutionen wie Kirchen, Gewerkschaften und Parteien sowie alle Bürger des Landes. Das Sozialministerium in Schwerin nimmt Vorschläge bis zum 30. November entgegen.