Braunschweig

Schlechter Halloweenscherz geht nach hinten los

31.10.2018, 14:08 Uhr | dpa

Ein schlechter Halloweenscherz kommt einem Mann in Braunschweig nun teuer zu stehen. Eine Passantin hatte am Mittwochmorgen in Braunschweig den Notruf gewählt und eine offenbar leblose Person mit Verletzungen im Gesicht in einem Müllcontainer gemeldet. Die eintreffenden Beamten fanden vor Ort dann auch eine Person, die aber alles andere als tot war. Der alkoholisierte Mann hatte sich Verletzungen ins Gesicht geschminkt, in den Container gelegt und wollte so Passanten erschrecken. Das hat geklappt. Die Beamten fanden den Streich allerdings überhaupt nicht lustig und erteilten ihm einen Platzverweis. Außerdem muss er die Rechnung für den Einsatz zahlen. Die Frau erlitt einen leichten Schock.