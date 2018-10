Rosenheim

Tramper will Zug anhalten

31.10.2018, 14:18 Uhr | dpa

Ein 25 Jahre alter Mann hat versucht, als Tramper einen Fernzug in Rosenheim anzuhalten. Nach Polizeiangaben vom Mittwoch fiel der stark verwirrt wirkende Mann einem Anwohner auf, der die Polizei rief. Mit mehreren Streifenwagen machten sich die Beamten auf die Suche nach dem Mann an den Gleisen. Der 25-Jährige gab dem Bericht zufolge an, er habe als Anhalter nach Berlin fahren wollen. Der Mann wurde in eine Klinik gebracht. Für etwa eine Viertelstunde war die Bahnstrecke zwischen Bad Endorf und Rosenheim gesperrt.