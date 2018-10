Berlin

Fehlalarm bei Eröffnung des 69. Berliner Einkaufszentrums

31.10.2018, 15:35 Uhr | dpa

120 Läden auf 25 000 Quadratmetern: An der Warschauer Brücke in Friedrichshain hat am Mittwoch die East Side Mall eröffnet. Sie ist laut Handelsverband Berlin-Brandenburg das 69. Einkaufszentrum in der Hauptstadt. Zahlreiche Besucher erkundeten das neue Gebäude am ersten Öffnungstag, dem in Brandenburg arbeitsfreien Reformationstag. Der Start lief aber nicht ganz glatt: Weil die Brandmeldeanlage auslöste, musste das Einkaufszentrum kurzzeitig geräumt werden - ein Fehlalarm, wie ein Feuerwehrsprecher sagte. "Es hat sich als null und nichtig herausgestellt."

Handelsverbands-Chef Nils Busch-Petersen wies Kritik an der wachsenden Zahl der Einkaufszentren in Berlin zurück. "Berlin hat Platz für eine Reihe von Shopping-Centern." Er schließt aber nicht aus, dass es für das eine oder andere Zentrum neue Nutzungen geben wird, so dass sich die Gesamtzahl bei 65 bis 70 einpendeln werde.