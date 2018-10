Augsburg

Polizei: Hexen-Video mahnt an Halloween zur Vorsicht

31.10.2018, 16:57 Uhr | dpa

Polizisten auf Besen und eine tieffliegende Hexe: Mit einem ungewöhnlichen Video hat die Polizei in Schwaben Autofahrer an Halloween zur Vorsicht gemahnt. In dem kurzen Streifen verfolgen zwei Beamte eine "oberhalb geschlossener Ortschaften" fliegende Hexe auf dem Besen. "Und telefoniert haben Sie auch noch", schimpft einer der Polizisten bei der Kontrolle. "Die Verstöße kosten einen Beutel Süßigkeiten."

Alle Darsteller seien vom Präsidialbüro des Polizeipräsidiums Schwaben-Nord, sagte Isabel Deubler vom Social-Media-Team am Mittwoch. Auch ein Kollege aus der Pressestelle war dabei. Die nötige Computertechnik, um virtuell mit einem Besen durch die Straßen fliegen zu können, habe sich das Büro kürzlich für die Arbeit angeschafft.

Die Dreharbeiten dauerten etwa eineinhalb Stunden; "der Schnitt ein bissel länger", sagte Deubler. "Wir haben gestern angefangen und waren heute fertig. Wir hatten ja etwas Zeitdruck." Die Polizei erhofft sich damit mehr Aufmerksamkeit für drei wichtige Regeln im Verkehr: "Handy weg vom Ohr, Hirn einschalten und Augen auf die Straße."