Berlin

Opposition fordert Bamf-Vertretung in Flüchtlingszentrum

31.10.2018, 16:57 Uhr | dpa

Oppositionspolitiker von CDU und FDP haben Pläne des Berliner Senats für ein neues Ankunftszentrum für Flüchtlinge in Reinickendorf kritisiert. Der FDP-Abgeordnete Paul Fresdorf teilte am Mittwoch mit, der Neubau sei mit 400 Plätzen zu klein geplant. Er forderte zudem eine Vertretung des Bundesamts für Migration und Flüchtlinge (Bamf) in dem Ankunftszentrum.

Der CDU-Fraktionschef im Abgeordnetenhaus, Burkard Dregger, bezeichnete das Vorhaben als "krasse Fehlentscheidung". Ohne das Bamf könne nicht sichergestellt werden, dass die Ankommenden unverzüglich einen Asylantrag stellten, kritisierte er.

Am Dienstag hatte der Senat seine Entscheidung zum Bau eines neuen Ankunftszentrums verkündet. In dem Zentrum auf dem Gelände der ehemaligen Karl-Bonhoeffer-Nervenklinik sollen mehrere Stellen zusammenlaufen: Flüchtlinge könnten dort registriert und untergebracht werden, Beratung zum Asylverfahren erhalten und medizinisch versorgt werden.

Das Bamf, das die Asylanträge bearbeitet und darüber entscheidet, soll aber nicht umziehen, sondern an der Bundesallee in Wilmersdorf bleiben. Das neue Zentrum soll als Ersatz für die Gebäude des stillgelegten Flughafens Tempelhof dienen. Die Unterbringung in den ehemaligen Hangars hatten Flüchtlingshelfer zuletzt als menschenunwürdig kritisiert. Laut Senat kann das neue Zentrum noch um 540 zusätzliche Plätze erweitert werden.