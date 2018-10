Leipzig

Finale beim 22. Literarischen Herbst in Leipzig

31.10.2018, 18:09 Uhr | dpa

Bücher stehen in einer Bibliothek einer Universität in den Regalen. Foto: Maja Hitij/Archiv (Quelle: dpa)

Der Literarische Herbst in Leipzig hat bei seiner 22. Ausgabe mehr als 3000 Gäste gezählt und damit mehr als im Vorjahr. Vor allem die "Festivallounge" habe sich als Treffpunkt von Autoren und Lesern bewährt, teilten die Veranstalter am Mittwoch mit. "Die Mischung aus Traditionellem und Neuem hat Menschen mit unterschiedlichsten Zugängen zu Literatur angesprochen. Besonders freuen wir uns, dass in diesem Jahr deutlich mehr junge Leute in unsere Veranstaltungen gekommen sind", bilanzierte Projektleiter Steffen Birnbaum. Insgesamt wurden Bücherfans an 9 Tagen 31 Veranstaltungen geboten. Die 25-jährige Städtepartnerschaft zwischen Leipzig und Houston (US-Bundesstaat Texas) bildete einen Schwerpunkt.