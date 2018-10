Mainz

Kirchenpräsident fordert Unterstützung von Glaubensfreiheit

31.10.2018, 18:25 Uhr | dpa

Der hessen-nassauische Kirchenpräsident Volker Jung hat an die Christen appelliert, sich für Glaubensfreiheit einzusetzen. Christen müssten das Leben im Geist der Freiheit mitgestalten, dazu sei es wichtig, dass Menschen anderer Glaubenszugehörigkeit ihre Religion ausüben könnten, sagte Jung am Mittwoch in Mainz laut Mitteilung beim zentralen Festgottesdienst zum Reformationstag. Sie sollten sich auch für Meinungsfreiheit und Pressefreiheit einsetzen und sich "an die Seite derer stellen, die wegen ihrer Religion oder ihren Meinungen bedroht und verfolgt werden".

Der Mainzer Bischof Peter Kohlgraf ging auf die Verbundenheit der evangelischen und katholischen Kirche ein. Der Reformationstag könne dazu dienen, an die geistliche Ernte zu denken, "die wir aus unterschiedlichen Traditionen uns gegenseitig erschließen dürfen", heißt es in der Mitteilung der Evangelischen Kirche Hessen-Nassau (EKHN). Wenn theologische wie geistliche Wege und Erkenntnisse der Gesprächspartner aufmerksam und mit Respekt betrachtet würden, könne eine "Brücke zwischen uns Christen" entstehen. Die EKHN erstreckt sich auf Gebiete in Hessen und Rheinland-Pfalz.