Rheine

Leichenfund in der Ems in Rheine: Todesumstände unklar

31.10.2018, 20:22 Uhr | dpa

Feuerwehrleute haben in Rheine aus der Ems einen Toten gezogen. Passanten hatten am Mittwochnachmittag einen leblosen Körper in dem Fluss entdeckt und die Rettungskräfte alarmiert, teilte die Polizei mit. Zu den Todesumständen lagen zunächst keine Erkenntnisse vor. Die Ermittlungen der Polizei laufen.