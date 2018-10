Osnabrück

VfL Osnabrück muss vorerst auf Taffertshofer verzichten

31.10.2018, 21:01 Uhr | dpa

Drittliga-Sitzenreiter VfL Osnabrück muss vorerst auf Ulrich Taffertshofer verzichten. Der Mittelfeldspieler, der in dieser Saison bislang noch kein Spiel verpasst hat, hat sich im Training einen Muskelfaserriss im hinteren Oberschenkel zugezogen. Das teilte der Club am Mittwoch mit. Damit fällt Taffertshofer auf jeden Fall in den beiden Partien gegen den KFC Uerdingen am Montag und im dann folgenden Auswärtsspiel beim VfR Aalen aus.