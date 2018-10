Berlin

Berlin Volleys feiern ersten Heimsieg: 3:1 gegen Herrsching

31.10.2018, 21:44 Uhr | dpa

Im zweiten Saisonspiel vor eigenem Publikum haben die Berlin Volleys ihren ersten Heimsieg gefeiert. Gegen die Volleys Herrsching gewann der deutsche Volleyball-Meister am Mittwochabend mit 3:1 (25:21, 25:13, 24:26, 25:17). Vor 4381 Zuschauern in der Max-Schmeling-Halle war US-Nationalspieler Benjamin Patch mit 20 Punkten der erfolgreichste Angreifer beim Sieger. Voller Spannung warten die BR Volleys nun auf die Auslosung der Champions-League-Gruppen am Freitag in Budapest.

Völlig unnötig waren die Gastgeber durch den Verlust des dritten Satzes zu Mehrarbeit gezwungen. In dieser Phase vergaben die Berliner leichtfertig drei Matchbälle. Mit einer 5:0-Punkte-Serie düpierten die Herrschinger ihren Kontrahenten.

Die Gastgeber hatten sich unter den Augen von Stelian Moculescu, ihrem im Ruhestand befindlichen Meistertrainer der vergangenen Saison, schon anfangs schwergetan. Erst als Adam White im ersten Durchgang bei einem 5:9-Rückstand zum Aufschlag schritt, leiteten die Gastgeber mit einer 7:0-Punkte-Serie die Wende ein.

Danach schienen die BR Volleys das Geschehen im Griff zu haben. Kyle Russell verwandelte im zweiten Durchgang den Satzball zum 25:13. Doch die Berliner sahen sich damit scheinbar schon auf der sicheren Seite und mussten am Ende hart für den Sieg kämpfen.