Winhöring

Schwerer Unfall auf der Autobahn 94

31.10.2018, 22:06 Uhr | dpa

Ein schwerer Autobahnunfall ist am Mittwochabend auf der A94 in der Nähe von Altötting passiert. Mehrere Menschen seien schwer verletzt, teilte die Polizei mit. Die Autobahn war zunächst in Fahrtrichtung Passau voll gesperrt.