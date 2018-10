Flensburg

Beauftragter trifft Vertreter der dänischen Minderheit

01.11.2018, 00:57 Uhr | dpa

Der Minderheitenbeauftragte der Bundesregierung, Bernd Fabritius, besucht heute erstmals die dänische Minderheit in Schleswig-Holstein. "Wir freuen uns darauf, dem Beauftragten die dänische Minderheit darzustellen und über aktuelle minderheitenpolitische Fragen zu sprechen", sagte der Generalsekretär des Südschleswigschen Vereins (SSF), Jens A. Christiansen, im Vorfeld des Besuchs in Flensburg.

Unter anderem hofft die Kulturelle Hauptorganisation der dänischen Minderheit auf die Unterstützung von Fabritius bei dem Vorhaben, das Zusammenleben der Minderheiten und Mehrheiten in deutsch-dänischen Grenzland zum UNESCO-Welterbe zu erklären. "Ein entsprechender Antrag der Minderheiten ist bereits vom Land Schleswig-Holstein und Dänemark auf den Weg gebracht worden. Jetzt steht die Entscheidung auf Bundesebene aus", sagte Christiansen. Zudem soll unter anderem darüber gesprochen werden, wie Deutschland und Dänemark 2020 gemeinsam das 100-jährige Jubiläum der deutsch-dänischen Grenze würdigen.

An dem Gespräch in Flensburg nehmen neben Vertretern des SSF auch Mitglieder von SSW und dänischem Schulverein teil. Anschließend reist Fabritius, der seit dem Frühjahr Minderheitenbeauftragter ist, zum Antrittsbesuch bei der deutschen Minderheit in Apenrade (Dänemark) weiter.