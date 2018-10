Wiesbaden

Träger des Hessischen Friedenspreises wird bekannt gegeben

01.11.2018, 01:07 Uhr | dpa

Landtagspräsident Norbert Kartmann will heute den Träger des Hessischen Friedenspreises 2018 bekanntgeben. Die mit 25 000 Euro dotierte Auszeichnung soll dann am 28. November verliehen werden. Der Friedenspreis wird jährlich von der Albert Osswald-Stiftung ausgelobt. Er geht an Menschen, die sich um Völkerverständigung und Frieden verdient gemacht haben. Zu den Preisträgern zählen unter anderem die ehemalige UN-Chefanklägerin Carla Del Ponte (2017), der Dalai Lama (2005) und die EU-Außenbeauftragte Federica Mogherini (2016). Über die Vergabe entscheidet ein Kuratorium aus Vertretern der Stiftung, des Landtags und Friedensforschern.