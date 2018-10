Schwerin

Prozess gegen Gerichtsvollzieher am Landgericht Schwerin

01.11.2018, 02:01 Uhr | dpa

Wegen Betruges, Untreue und Gebührenüberhöhung muss sich von heute an ein ehemaliger Gerichtsvollzieher vor dem Landgericht Schwerin verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 48-jährigen Angeklagten vor, zwischen 2005 und 2010 in rund 430 Fällen unter anderem Schuldnern falsche Gebühren berechnet zu haben. Eingetriebenes Geld soll er nicht an die Gläubiger weitergeleitet, sondern für sich selbst behalten haben. Als er 2010 beim für ihn zuständigen Amtsgericht Plau (Landkreis Ludwigslust-Parchim) in Verdacht geriet, weigerte er sich, Akten herauszugeben. Für den Prozess sind bisher sechs weitere Verhandlungstage vorgesehen.