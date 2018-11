Neufahrn in Niederbayern

Drei Menschen verbrennen in Auto

01.11.2018, 05:24 Uhr | dpa

Das Blaulicht auf einem Fahrzeug der Polizei leuchtet in der Dunkelheit, auf dem Display ist der Hinweis "Unfall" zu lesen. Foto: Monika Skolimowska/Archiv (Quelle: dpa)

Drei Menschen sind in Neufahrn in Niederbayern in einem Auto auf einer Hauptstraße bis zur Unkenntlichkeit verbrannt. Der gemietete Wagen kam nach rechts von der Straße ab, prallte gegen einen Gartenzaun und überschlug sich, wie die Polizei mitteilte. Das Auto fing sofort Feuer und brannte vollständig aus. Wer die Toten sind, war zunächst unklar.