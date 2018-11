Dömitz

Feuer zerstört Tischlerei samt Lager: 100 000 Euro Schaden

01.11.2018, 07:41 Uhr | dpa

Ein Feuer hat in der Nacht zu Donnerstag eine Tischlerei samt Scheune in Dömitz (Landkreis Ludwigslust-Parchim) zerstört. Wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte, wird der Schaden auf mindestens 100 000 Euro geschätzt. Menschen wurden nicht verletzt. Der Brand sei gegen 2.00 Uhr in der Tischlerei ausgebrochen und habe auf die als Holzlager genutzte große Scheune übergegriffen.

Sieben Feuerwehren hätten den Brand unter Kontrolle und ein Übergreifen auf Wohnhäuser verhindern können. Mehrere Bewohner der Nachbarwohnhäuser verließen sicherheitshalber zeitweise ihre Wohnungen. Die Brandursache war laut Polizei noch unklar, die Bundesstraße 195 war mehrere Stunden gesperrt.