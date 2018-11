Hamburg

Girls-Day bei den Basketballern der Hamburg Towers

01.11.2018, 07:53 Uhr | dpa

Die Hamburg Towers wollen junge Mädchen für Basketball begeistern. Aus diesem Grund bietet der Zweitligist am 18. November einen Girls-Day an. Hierbei soll Mädchen bis zum einem Alter von 16 Jahren ein Zugang zu der Sportart geschaffen und Verstärkungen für die U12- und U16-Teams der Towers gefunden werden.

"Uns war immer bewusst, dass wir eines Tages auch eine leistungsorientierte Mädchen-Mannschaft in der weiblichen Nachwuchsbasketball-Bundesliga an den Start schicken möchten. Anfangs hat uns jedoch das gewachsene Umfeld gefehlt, um dies zu realisieren. Nun sind wir so weit", sagt Towers-Geschäftsführer Marvin Willoughby.

Der Girls-Day findet in der Heimspielstätte des Zweitligisten im Stadtteil Wilhelmsburg statt. Die Teilnahme ist kostenlos.