New York City

Heidi Klum und Tom Kaulitz an Halloween als Fiona und Shrek

01.11.2018, 09:15 Uhr | dpa

Die Bergisch Gladbacherin Heidi Klum und ihr Freund Tom Kaulitz haben Halloween als grünes Oger-Paar Shrek und Fiona gefeiert. In äußerst aufwendigen Kostümen traten die beiden bei Heidis traditioneller Halloween-Party in New York auf. Die 45-jährige und ihr Musiker-Freund von Tokio Hotel posierten in der Aufmachung der dicklichen, knallgrünen Figuren aus den "Shrek"-Animationsfilmen.

Ein Team von Maskenbildnern hatte Knollnasen, Pausbacken, Oger-Öhrchen und für Klum auch noch ein üppiges Plastik-Dekolleté geschaffen. Follower zeigten sich in Kommentaren auf ihrem Instagram-Account begeistert: "Ach du Shrek, Heidi. Wie bekommst du das nachher wieder ab?", witzelte ein Fan.

Seit Wochen hatte die "Queen of Halloween" in den sozialen Medien kleine Einblicke in die Vorbereitungen gegeben. In den vergangenen Jahren hatte sich das aus Bergisch Gladbach bei Köln stammende Model auch schon als Comic-Figur Jessica Rabbit, Kleopatra, Gorilla oder als runzelige Oma verkleidet.