Riesa

Bankautomat in Riesa gesprengt

01.11.2018, 09:17 Uhr | dpa

Unbekannte haben einen Bankautomaten in Riesa (Landkreis Meißen) gesprengt. Der Automat stand den Angaben zufolge im Vorraum einer Bank, wie ein Polizeisprecher am Donnerstag sagte. Wie der oder die Täter die Maschine am Donnerstagmorgen in die Luft sprengten und ob sie Geld erbeuteten, war zunächst nicht bekannt. Der Automat ist völlig zerstört.