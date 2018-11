Dassow

Sammler mit Metalldetektor findet scharfe Granate

01.11.2018, 12:14 Uhr | dpa

Ein Sammler mit Metalldetektor hat eine gefährliche Granate an einem Feldweg bei Prieschendorf in Nordwestmecklenburg gefunden. Nach Angaben von Fachleuten stammte die mit TNT-Sprengstoff gefüllte Granate aus dem Zweiten Weltkrieg und hat nichts an Gefährlichkeit eingebüßt. Wie die Polizei am Donnerstag mitteilte, hatte der Mann die Polizei am Dienstag über seinen Fund alarmiert. Die Experten konnten die Granate abtransportieren und unschädlich machen.