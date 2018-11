Berlin

Betrunkener fährt bei Rot und wirft Kinderwagen um

01.11.2018, 12:14 Uhr | dpa

Ein Betrunkener hat mit einem gestohlenen Fahrrad in Berlin-Wilmersdorf eine rote Ampel überfahren und dabei einen Kinderwagen umgeworfen. Das ein Jahr alte Mädchen in dem Wagen und seine Mutter blieben bei dem Unfall am Mittwochabend unverletzt, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Der Radfahrer war an der Kreuzung Uhlandstraße Ecke Pariser Straße über die Ampel gefahren. Polizisten stellten bei dem 25-Jährigen nach einem Atemtest 0,5 Promille fest und brachten ihn zur Blutabnahme. Das Rad hatte der Mann laut Polizei "auf dem Gehweg stehen sehen und an sich genommen". Er hatte auch ein Tütchen bei sich, in dem sich wohl Betäubungsmittel befanden.