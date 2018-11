Wirtschaft

Erstmals wieder mehr Firmengründungen in Niedersachsen

01.11.2018, 13:32 Uhr | dpa

In Niedersachsen sind zum ersten Mal seit sechs Jahren wieder mehr Startups gegründet worden. Die Kurve der Neugründungen sei 2017 wieder leicht nach oben gegangen, teilte die Industrie- und Handelskammer Niedersachsen (IHKN) am Donnerstag in Hannover mit. Insgesamt blieben die Gründungszahlen aber im Land "seit Jahren sehr gering". "Die Gründerinnen und Gründer sind zwar nicht mehr so zahlreich wie früher, kommen dafür aber sehr gut vorbereitet und mit einer schlüssigen Geschäftsidee in die Beratung", sagte Horst Schrage, Hauptgeschäftsführer der IHKN.

Laut der Studie wurden vergangenes Jahr 46 700 Firmen gegründet. Abzüglich der Pleiten überlebten etwa 6700 das vergangene Jahr. Niedersachsen liegt bei Firmengründungen gemessen an der Einwohnerzahl auf Platz neun in Deutschland.

Laut Studie wurden zwei Drittel aller Startups von Männern gegründet. Gründerinnen seien seit Jahren in der Minderheit. Außerdem waren 20 Prozent Gründer nach Angaben der IHKN Ausländer - obwohl nur 10 Prozent Nicht-Deutsche in Niedersachsen leben. Fast die Hälfte aller Jungunternehmer probierten die Selbstständigkeit zudem zunächst als Nebentätigkeit aus.

Weiter habe die IHKN in ihren Beratungsgesprächen mit Gründern beobachtet, dass sich vergangenes Jahr vor allem "Lust-Gründer" selbstständig machten. Diese gaben einen sicheren Job auf, um die eigene Geschäftsidee umzusetzen. Noch vor fünf Jahren habe es mehr "Frust-Gründer" gegeben, also Menschen, die sich selbstständig machten, um der Arbeitslosigkeit zu entkommen.