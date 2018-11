Geisenheim

SPD-Chef geht "erwartungsfrei" in Gespräche mit CDU

01.11.2018, 13:49 Uhr | dpa

SPD-Chef Thorsten Schäfer-Gümbel geht nach eigenen Worten ohne große Erwartungen in die Gespräche mit der CDU über die künftige Landesregierung in Hessen. Er sei "erwartungsfrei", sagte er am Donnerstag beim Eintreffen in Geisenheim im Rheingau. "Mal schauen, was passiert."

Nach dem vorläufigen Ergebnis der Landtagswahl wäre rechnerisch auch ein schwarz-rotes Bündnis möglich. Das gilt aber als sehr unwahrscheinlich. Schäfer-Gümbel hatte stattdessen vor dem Treffen erklärt, er könne sich eine Ampel-Koalition mit Grünen und FDP unter Führung der Ökopartei vorstellen. Spitzenpolitiker der Liberalen haben aber bereits eine derartige Konstellation als nicht realistisch bezeichnet.

Die CDU war bei der Landtagswahl trotz massiver Verluste stärkste Kraft in Hessen geblieben. Dahinter landeten nach dem vorläufigen Endergebnis die Grünen mit starken Zuwächsen knapp vor der SPD. Die amtierende schwarz-grüne Koalition könnte ihre Zusammenarbeit mit knapper Mehrheit fortsetzen. Wegen der veränderten Machtverhältnisse haben die Parteien aber vereinbart, am Donnerstag in unterschiedlichen Runden miteinander über eine mögliche Regierungsbildung zu sprechen.