Bad Kreuznach

Mann bei nächtlichem Streit lebensgefährlich verletzt

01.11.2018, 13:49 Uhr | dpa

Ein 20-jähriger Mann ist in der Nacht zum Donnerstag bei einem Streit in Bad Kreuznach lebensgefährlich verletzt worden. Möglicherweise sei mit einem Messer auf ihn eingestochen worden, teilte die Polizei in Mainz mit. Er wurde noch in der Nacht operiert und schwebt den Angaben zufolge nicht mehr in Lebensgefahr. An der Auseinandersetzung am Neuruppiner Platz waren mehrere, bislang unbekannte Menschen beteiligt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen versuchter Tötung. Weitere Details waren zunächst nicht bekannt.